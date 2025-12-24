Detenida una joven que llevó a su recién nacido muerto a incinerar al tanatorio de Tarragona

Una mujer joven fue detenida este pasado martes en Tarragona tras acudir al tanatorio de la ciudad con la intención de incinerar a su hijo recién nacido. Según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya de fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra detuvieron a la mujer, acusada de un delito de omisión de socorro, que había tenido el parto unos días antes, en su casa. Este miércoles se le practicará la autopsia al bebé.

La joven llegó este pasado martes, 23 de diciembre, al tanatorio de Tarragona con su recién nacido en los brazos, ya muerto, para que fuera incinerado en las dependencias municipales. El bebé estaba envuelto en sábanas y había llegado en el maletero del coche que conducía la madre. En ese momento, los trabajadores del tanatorio alertaron a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al lugar y llamaron al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

La mujer, de 24 años, explicó que había tenido el parto en casa cuatro días antes, el día 19, y que no pudo moverse antes debido a su mal estado de salud tras el nacimiento del bebé. Desde el tanatorio, la mujer fue trasladada, con custodia policial, al Hospital Joan XXIII para realizarle una revisión médica. Tras darle el alta, la policía catalana detuvo a la madre y la llevó a dependencias policiales, en la comisaría de Campclar. Según adelantó 'La Vanguardia', la detención se realizó por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Un juez de guardia y un forense se trasladaron al tanatorio para ordenar el levantamiento del cadáver. Hoy miércoles se le realizará una autopsia, que podría confirmar, desmentir o elevar la acusación que pesa sobre la madre. La mujer se encuentra actualmente en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. La Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona, en Campclar, se ha hecho cargo del caso.

