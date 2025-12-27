Tragedia en Indonesia
Así era el KLM Putri Sakinah, el barco que naufragó en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo
La nave tenía capacidad para 10 pasajeros y realizaba cuatro rutas de varios días
Marga Vázquez
El barco en el que viajaba la familia valenciana para visitar la isla de Komodo, en Indonesia, y que naufragó trágicamente provocando la muerte de cuatro de sus miembros, el padre, Fernando, de 44 años, y tres de los hijos (Elia, de 12 años, Kike, de 10 y Mateo, de 9) era el KLM Putri Sakinah.
La nave se dedicaba a realizar excursiones de varios días por el Parque Nacional de Komodo, la isla famosa por sus dragones de gran tamaño, Labuan Bajo y la isla de Flores. Disponía de cuatro cabinas o camarotes con capacidad para diez pasajeros. Según la información facilitada sobre el naufragio, en el momento de los hechos transportaba a once personas.
Todas las rutas que hacía el barco
El KLM Putri Sakinah es un barco que ofrecía todo lo necesario para hacer vida a bordo durante varios días, puesto que las excursiones que realizaba eran, como mínimo de dos días. Así lo indican en la página web en la que se publicitaban sus características y los itinerarios que ofrecía:
- Explorar la isla de Komodo: cuatro días y tres noches
- Aventura en Komodo: tres días y dos noches
- Tour por la isla de Komodo: dos días y una noche
- Tour por la isla de Rinca: dos días y una noche
Durante las estancias en este barco, la tripulación se encargaba de facilitar a los pasajeros tanto el desayuno, como la comida y la cena en cada una de las jornadas que pasasen con ellos, así como el alojamiento en uno de los camarotes.
La información facilitada en una de las webs en la que se podía contratar el barco para estas excursiones aseguraba que el KLM Putri Sakinah era "un barco confortable, con camarotes limpios, buena comida y una gran tripulación".
Responsables de la nave han asegurado a Levante-EMV que las autoridades continúan buscando los cuerpos de Fernando y los tres niños y que están convencidos "de que los encontrarán muy pronto".
