Grave accidente
Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en Sabadell
Gisela Macedo
Un matrimonio de personas mayores ha resultado herido este sábado al mediodía en el centro de Sabadell después de que una farola se desplomara sobre ellos cuando se encontraban una zona peatonal. La mujer se encuentra en estado crítico y el hombre presenta heridas leves.
Según han informado fuentes de Protección Civil, el aviso por el accidente se ha recibido a las 12:39 horas en un punto muy concurrido del centro.
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a los heridos y los han trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. También han intervenido la Policía Municipal de Sabadell y los Bombers de la Generalitat.
El suceso se ha producido en el contexto del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.
