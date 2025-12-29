Sucesos
Reanudan la búsqueda del segundo desaparecido en Málaga
Unos 150 efectivos repartidos en ocho grupos peinan los márgenes y el cauce del río Fahala hasta su encuentro con el Guadalhorce
Un gran dispositivo de búsqueda ha retomado los trabajos para localizar al segundo hombre que desapareció la noche del pasado sábado en Alhaurín el Grande cuando el torrente del río Fahala arrastró el vehículo en el que circulaban. Según ha informado la Guardia Civil, alrededor de 150 personas participan en un operativo formado por agentes del instituto armado, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios.
El puesto de mando, ubicado en el cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande, ha formado ocho grupos de trabajo que peinarán los márgenes y el cauce del río desde el punto en el que el vehículo fue arrastrado hasta el punto en el que confluye con el Guadalhorce.
El cuerpo de uno de los desaparecidos fue localizado sobre las 17.00 horas de este domingo a un kilómetro del punto donde fue hallado bocabajo la furgoneta en la que viajaban, que quedó totalmente destroza. A los dos hombres, de 53 y 54 años, se les perdió la pista a las 23.00 horas del sábado, cuando salieron de un establecimiento del pueblo y se dirigieron en la furgoneta a la vivienda de uno de ellos, localizada en una zona rural, a la que se accede cruzando el río Fahala. Precisamente, la red Hidrosur registró esa noche 134,7 litros por metro cuadrado en esa zona esa noche, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas por las precipitaciones.
El Ayuntamiento cancela todos los eventos navideños
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha anunciado este lunes que ha suspendido todos los actos navideños previstos para los próximos días "ante la gravedad de los hechos ocurridos y en señal de respeto". Así, no se celebrarán los eventos conocidos como Navidad en tus plazas, la Neon Party y la fiesta prevista para recibir el 2026.
