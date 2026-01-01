Investigación
Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid
EP
Madrid
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el barrio madrileño de Villaverde, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el madrileño distrito de Villaverde.
Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.
- Paloma García: «Queremos que quien entre en Las Tres Campanas sienta que vuelve a casa»
- Entidades sociales denuncian en Badajoz que 'no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- El Nevero de Badajoz contará con una electrolinera de más de 2.000 metros cuadrados
- Una médico de Badajoz denuncia al familiar de un paciente por agresión
- Cabalgata de Reyes 2026 en Badajoz: recorrido, horario y novedades
- David Pérez, promotor del camión de los regalos: 'Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera
- El asesinato a tiros de un hombre en Tres Arroyos sigue sin resolverse un año después