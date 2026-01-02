Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a la generar y distribuir recetas falsas

La Policía Nacional ha detenido a doce personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la creación y comercialización de recetas falsas para la adquisición de medicamentos que necesitan prescripción médica.

Según un comunicado de la Policía, los agentes han realizado ocho registros en Madrid, Torrelavega (Cantabria), Ourense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas (Madrid) y Ponferrada (León), donde se intervinieron más de 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Además de la venta directa también crearon programas informáticos para que los usuarios elaborasen las recetas de medicamentos cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal

A las doce personas se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad. Todas ellas han sido arrestadas en varias provincias españolas y se suma un investigado no detenido. Entre los arrestados se encuentran los líderes de la organización que han ingresado en prisión provisional.

Anestesia y analgésicos en aplicaciones

La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectar perfiles y grupos de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsificadas para la obtención de medicamentos, sobre todo analgésicos y sustancias anestésicas, sujetos a prescripción médica.

Según apuntan los agentes, el modus operandi de la organización consistía en obtener de manera ilegal las credenciales de médicos colegiados a los que usurparon para la creación de las recetas que después comercializaban en plataformas de mensajería instantánea para la adquisición de diferentes medicamentos cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal.

Además de la venta directa, habían creado programas informáticos destinados a que los propios usuarios elaborasen las recetas, todo ello con el objetivo de automatizar la actividad ilícita y aumentar sus beneficios.

Según la Policía, esta tipología delictiva les resultaba muy rentable a la vez que peligrosa, ya que las recetas falsificadas iban dirigidas por un lado a personas que las obtenían para abastecerse de sustancias prohibidas o que no deberían consumirse sin control. Por otro lado, estas conductas también eran aprovechadas para su distribución en el mercado negro, por lo que estarían contribuyendo al tráfico ilícito de medicamentos.