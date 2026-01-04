Violencia machista
Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén
El cuerpo presentaba heridas de arma blanca
Un hombre que podría ser la pareja de la fallecida está declarando actualmente ante la Guardia Civil
EFE
El cuerpo sin vida de una mujer de 38 años ha sido hallado este domingo en el municipio de Quesada (Jaén), en un caso que se está investigando como un posible asesinato por presunta violencia de género.
Un hombre que podría ser la pareja de la fallecida está declarando actualmente ante la Guardia Civil, aunque todavía no pesa contra él ninguna acusación.
Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a EFE fuentes municipales, el hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.
El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.
El Ayuntamiento de Quesada ha convocado para este lunes, a las 12 del mediodía, una concentración y un minuto de silencio por este deceso.
- Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- ¿Has estado de cañas en Badajoz? ¡Búscate en las fotos de la 'Tardevieja'!
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- El Ayuntamiento de Badajoz contempla bonificar el autobús urbano, pero no sabe cuándo se podrá aplicar