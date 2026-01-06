Investigación
Detenido en Bilbao por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con un cuchillo
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial
EP
La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en el interior del domicilio de esta, al cual habría accedido sorprendiéndola escondido en su portal y metiéndola en casa a la fuerza.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las nueve de esta mañana, un ciudadano ha requerido la presencia de la Ertzaintza debido a que una mujer habría salido de su domicilio solicitando ayuda.
Al parecer, cuando volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda agarrándola del pelo y la ha obligado a introducirse dentro del domicilio. Una vez allí, tras amenazarla con un cuchillo, la ha agredido sexualmente y le ha ocasionado diversas lesiones. En un momento dado, la víctima ha conseguido salir de la casa para pedir auxilio.
La víctima ha proporcionado la descripción del agresor a los agentes y lo han encontrado minutos después en una céntrica calle de Bilbao. Tras identificarle, lo han detenido por un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. La víctima, por su parte, ha sido asistida por la Ertzaintza y trasladada al hospital.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente