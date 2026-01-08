El yihadismo bate su récord de arrestos en España desde el 11M

Las fuerzas de seguridad detuvieron el pasado año en España a 100 personas por su presunta relación con el terrorismo yihadista, lo que representa un 23,4 por ciento más respecto al año anterior y supone una cifra récord desde que el Ministerio de Interior lo contabiliza, es decir, desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Si se tienen en cuenta las detenciones en otros países con la colaboración de las policías españolas, la cifra global asciende a 112 en un total de 72 operaciones -64 en territorio nacional y ocho en otros países-.

Una cantidad que podría variar, ya que los datos que el Ministerio del Interior cuelga en su web están cerrados a 17 de diciembre de 2025.

Desde 2004, cuando se registraron 131 arrestos y todos ellos en España, no se había registrado una cifra tan alta. Solo se acercan a la del año que acaba de terminar las de 2005 (un total de 92) y las de 2024 (81).

Una academia de la yihad, menores y youtubers

Un año más las fuerzas de seguridad han seguido preocupadas por la captación y adoctrinamiento de menores, tanto a través de las redes sociales como de los videojuegos.

Su número ha crecido desde la pandemia de la covid-19, toda vez que el confinamiento dejó a los menores más horas expuestos al mundo "online".

Porque, además, los contenidos yihadistas han migrado a las redes sociales más usadas por los jóvenes, a las que los investigadores prestan especial atención.

Entre las operaciones sobre menores destaca la llevada a cabo por la Policía Nacional en octubre en Melilla, donde detuvo a tres hermanos que realizaban actividades de captación hacia menores.

Pero también los agentes de la lucha antiyihadista están preocupados por la mayor participación de las mujeres en las actividades relacionadas con ese terrorismo.

Como ejemplo puede citarse una operación llevada a cabo por la Policía Nacional el pasado mes de mayo, cuando detuvo en Madrid a dos hermanas de 19 y 21 años por un delito de adoctrinamiento terrorista por la creación de una plataforma virtual que, bajo el pretexto de enseñar religión a otras mujeres musulmanas, funcionaba como si fuera una "academia de la yihad".

Así lo recuerdan fuentes de la lucha antiyihadista.

Mientras, otra de las operaciones significativas del año recién terminado la llevó a cabo la Guardia Civil a primeros de febrero. Los agentes arrestaron a once personas, siete de ellas en las provincias de Pontevedra y Madrid, consideradas "influencers yihadistas" que colaboraban de manera intensa en tareas de captación y proselitismo en internet y contaban con decenas de miles de seguidores.

Bajo vídeos y publicaciones sobre entrenamiento físico, como la calistenia y la defensa personal, incluían consignas de adoctrinamiento en el ideario yihadista.

La Guardia Civil pudo detener también a un combatiente extranjero, de nacionalidad tunecina, que desde Ceuta pretendía acceder a la península de manera irregular. En 2016 se había desplazo a Siria para unirse a grupos terroristas, según averiguaron los agentes. Fue expulsado de España.

Dos de cada tres detenciones las hizo la Policía Nacional

Según fuentes policiales, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y sus brigadas provinciales y locales de Información practicaron en 2025 un total de 65 detenciones, lo que significa dos de cada tres de las que se realizaron en ese año.

De ellas, según los datos facilitados a EFE, 55 eran mayores de edad y 10 menores.

Entre esos arrestos, destaca el de una persona en Melilla que no dudaba en compartir en sus redes sociales vídeos especialmente cruentos y en los que podían verse imágenes explícitas de ejecuciones.

Asimismo, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional detuvo a tres personas en Barcelona a las que intervino manuscritos y materiales con referencias a ataques del tipo "lobo solitario" y al martirio.

No solo ha habido colaboraciones importantes con los Mossos, sino también con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la policía de Ecuador, la Polizia di Stato italiana o el FBI.

También fue notable la detención el 9 de marzo en Alcobendas (Madrid) de cuatro jóvenes que además de difundir material multimedia con proclamas de líderes yihadistas, publicaban vídeos protagonizados por ellos mismos, ensalzando la yihad violenta y alentando la comisión de acciones violentas.

Los agentes pudieron comprobar cómo el grupo realizaba quedadas físicas para llevar a cabo rutinas de entrenamiento en lugares aislados u horarios nocturnos, vestidos de acuerdo a la estética propia yihadista.

El mapa del yihadismo en 2025: Desde Santiago a Torre Pacheco

Las operaciones policiales del pasado año se han desarrollado en 27 provincias de once comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla.

Desde Santiago de Compostela a Torre Pacheco o desde Martorell a Yuncos, numerosas localidades españolas han sido escenario de detenciones de presuntos yihadistas en 2025.

Por localidades, destaca Barcelona con diez arrestados, por delante de Melilla, con nueve, y de Madrid, con seis. Le siguen Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) con cinco; y las tres detenciones en cada caso de Pontevedra, Puerto de Sagunto (Valencia), Salamanca, Fuensalida (Toledo) y Alcobendas (Madrid).