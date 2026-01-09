Investigación
Muere tiroteado un hombre en Getafe y la Policía Nacional investiga un posible ajuste de cuentas
Un segundo hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado al Hospital Severo Ochoa
Paula Correa
Un hombre de 42 años ha fallecido este viernes por arma de fuego en un domicilio de la calle Ramón Rubial en Getafe. El suceso ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el CIMACC-091 alertó a la Policía Nacional sobre un hombre herido por disparos. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima ya había fallecido debido a las heridas sufridas.
Además de la víctima mortal, un hombre de 27 años fue atendido por SUMMA 112 debido a un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado al Hospital Severo Ochoa para su tratamiento.
La Jefatura Superior de Policía ha indicado que el incidente podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen. Agentes del Grupo VI de Homicidios y el grupo DEVI (Delitos Violentos) se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.
- El arzobispado reconvierte la mitad del seminario de Badajoz en alojamiento para laicos
- Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas
- Cuatro sacerdotes celebran sus bodas de oro en Badajoz: «Este don es un gran regalo»
- El PSOE de Badajoz critica que se pida pienso y dinero desde la perrera municipal
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Aparece en Villafranco del Guadiana el menor desaparecido en Badajoz
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura