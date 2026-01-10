La Rioja
Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño
"Todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", apunta la Policía Nacional
EP
LOGROÑO
La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.
Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".
- El arzobispado reconvierte la mitad del seminario de Badajoz en alojamiento para laicos
- Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas
- Cuatro sacerdotes celebran sus bodas de oro en Badajoz: «Este don es un gran regalo»
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Aparece en Villafranco del Guadiana el menor desaparecido en Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años