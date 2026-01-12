Diez toneladas de cocaína en el carguero atracado en Tenerife, el mayor alijo de esa droga pillado en Europa

La operación Marea Blanca se saldó con la intervención de diez toneladas de cocaína que transportaba el último barco apresado en aguas de Canari as y que convierte a esta intervención en la más importante de su tipo en Europa y cuarta en todo el mundo a lo largo de la historia.

Nunca antes se había interceptado tanta cantidad de cocaína en alta mar en las cercanías de Canarias o de Europa. Y, además de este récord histórico europeo, se trata del tercer o cuarto alijo más importante a nivel mundial, después de algunos realizados en el Pacífico o el Caribe.

Así lo ha informado hoy el Cuerpo Nacional de la Policía tras el pesaje en una comparecencia ante los medios en la que ha explicado la operación para abordar el carguero, que atracó este domingo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La importación fue planeada por un conglomerado de organizaciones criminales, pero los principales líderes son ciudadanos de Serbia.

La embarcación, que fue interceptada hace diez días en pleno océano Atlántico mientras navegaba al oeste de El Hierro, había partido de aguas próximas a Brasil y vuelve a confirmar la consolidación de Canarias como enclave estratégico del narcotráfico internacional, especialmente de la importación de cocaína.

Trece detenidos

El operativo fue desarrollado por agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco central) y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional , en coordinación con efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Armada.

La intervención se saldó con trece detenidos. Según ha puntualizado la Policía Nacional, de los arrestados siete son de nacionalidad india, cuatro turcos y dos serbios. Estos últimos ejercían como garantes del transporte de la droga, que iba a suministrar a varias organizaciones criminales.

Uno de ellos iba armado cuando se produjo el abordaje, aunque la sorpresa de la intervención evitó un tiroteo a bordo. Los agentes también intervinieron dicha arma de fuego.

294 fardos

Los agentes requisaron 294 fardos, que arrojaron un peso exacto de 9.994 kilos de cocaína. Como es ya habitual en este tipo de operaciones, la droga partió de Brasil.

Los responsables del transporte de la sustancia desde Latinoamérica hasta Europa tenían como objetivo suministrar cocaína a Canarias y a diferentes países de la Unión Europea.

La intención era distribuir el estupefaciente intervenido entre embarcaciones más pequeñas en los puntos convenidos.

Hasta el Estrecho de Gibraltar

Los narcotraficantes pretendían llegar con buena parte de la droga hasta las proximidades del Estrecho de Gibraltar. Y tenían previsto que diversas narcolanchas llevaran hasta la provincia de Huelva el cargamento.

Una vez en tierra, hubiera sido transportado por carretera en coches, furgones o camiones por el resto de la Península y varios países europeos. Y una parte de la mercancía hubiese llegado hasta Serbia de no haber sido por la actuación de los investigadores de la Policía.

El barco

La embarcación utilizada para transportar la droga desde aguas próximas a Brasil hasta las cercanías de la costa andaluza es el United S., antes llamado Indian Coast.

Se trata de un barco chatarra. La denominación técnica oficial es que era un buque de "último viaje". Es decir, tras el transporte de las diez toneladas de cocaína, ocultas entre otras muchas de sal, iba a ser llevado a algún punto para su desguace.

El aspecto exterior es terrible y con una evidente falta de mantenimiento, con buena parte del casco oxidado. Pero, según algunas fuentes, el interior está todavía peor.

Se quedó sin gasolina

Fue interceptado en mitad del Atlántico. En ese momento ya estaba a la deriva, pues se había quedado sin gasolina. Y, además, ya estaban en camino hacia el United S. varias embarcaciones más pequeñas para cargar parte de la cocaína.

Permaneció al pairo durante casi 12 horas, por lo que tuvo que ser remolcado hasta Santa Cruz de Tenerife por un buque de Salvamento Marítimo, el Heroínas de Sálvora.

Eso precipitó la intervención de un buque Relámpago de la Armada Española, en el que iban los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Estos profesionales saltaron al carguero al amanecer y cogieron a todos sus tripulantes por sorpresa.

Según las informaciones ofrecidas por parte del comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, la investigación reveló que salió de un puerto en Turquía.

Sin atracar en ningún puerto

El United S., con bandera de conveniencia de Camerún, cruzó el Estrecho de Gibraltar y se dirigió a aguas próximas a Brasil. No atracó en ningún puerto.

En el mar fue cargado con las ya citadas diez toneladas de cocaína. Y regresó hacia Europa, en una ruta donde tampoco tenía previsto hacer escala con la mercancía ilícita en su interior.

En esa travesía hacia las cercanías del Estrecho de Gibraltar, sus tripulantes iban a descargar la droga de forma progresiva en embarcaciones más pequeñas.

Ayuda de la DEA

Los investigadores de la Udyco contaron con el apoyo de agentes de la DEA, el departamento de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos.

Este lunes, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife había tres agentes de dicha agencia norteamericana, dos mujeres y un hombre.

Ellos también se implicaron en cargar los fardos en los camiones que los llevaron a un lugar seguro para su custodia, junto a diversos profesionales de la Udyco llegados desde Madrid y los de Tenerife.

Apoyo de otros organismos internacionales

En la operación también han ayudado a la Udyco autoridades británicas contra el tráfico de drogas (NCA) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa, así como policías brasileños.

También colaboró el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de España.

Pero, como dejó claro el comisario Alberto Morales, estas agencias ayudaron en diferentes ámbitos a recopilar información y diversos trámites en una investigación que fue iniciada en España por la Policía Nacional.

Fiscalía Antidroga

La investigación fue coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción número 4.

La operación fue presentada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata; el comisario jefe provincial, Jesús María García Muñoz; el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, y el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO).