Sevilla
La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio
Carlos Doncel
Sevilla
La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar