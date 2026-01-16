Investigación
Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Zamora
La supuesta víctima presentaba heridas superficiales visibles y estado de nerviosismo y fue trasladada en ambulancia para su asistencia sanitaria
Eva Ponte
El Ayuntamiento de Benavente informa de la intervención de la Policía Local por un "grave incidente en una vivienda". El suceso ha tenido lugar este jueves, sobre las 16:40 horas, en que la Policía Local recibió un aviso a través del servicio de emergencias 112 en el que se alertaba de que "una persona habría sido arrojada por la ventana desde un tercer piso en el barrio de San Isidro".
Explica el Ayuntamiento que "de inmediato", se desplazaron al lugar indicado dos patrullas de la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil, y se encontró a la supuesta víctima, una mujer, en una calle adyacente al inmueble en el que ocurrieron los hechos, con heridas superficiales visibles y en evidente estado de nerviosismo. La mujer fue asistida por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Tras su traslado en ambulancia a un centro sanitario, las patrullas regresaron al inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, identificando a varias personas relacionadas con lo sucedido.
"Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones contradictorias recabadas", los implicados fueron detenidos quedando la investigación abierta para determinar la posible concurrencia de varios delitos.
- La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado 'toda la vida
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz