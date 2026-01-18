Rastreo
Buscan por mar y aire al tripulante de un velero a la deriva que salió de Gandía
La mujer del tripulante denunció su desaparición el viernes a mediodía y horas más tarde el hombre pudo contactar con Emergencias para informar de que estaba sin motor ni radio
Claudio Moreno
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan dos días buscando al tripulante de un velero que navegaba desde la localidad valenciana de Gandía a la alicantina de Guardamar del Segura y ha quedado a la deriva sin motor ni radio. El hombre al frente de la embarcación, con nueve metros de eslora y nombre Admirante, partió en la mañana del jueves 15 de enero y mantuvo comunicación con su mujer hasta la noche de ese mismo día, cuando se perdió el contacto.
Fue ella quien dio la voz de alarma este viernes por la mañana y alertó de que su marido no tenía grandes conocimientos de navegación. Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para sumar recursos al operativo.
La mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil ayer a mediodía y horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio. Fue entonces cuando comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.
No pudo dar sin embargo su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Salvamento Marítimo y Guardia Civil siguen intentando cuadrar su ubicación con un amplio dispositivo.
En concreto, los equipos de rescate cuentan con la ayuda de una patrullera de la Guardia Civil y varios helicópteros. Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Levante-EMV, uno de ellos continúa en estos momentos sobrevolando la zona para intentar dar con el barón. La búsqueda inicialmente costera ha ampliado su perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. La Guardia Civil también cuenta con una red de radares costeros.
- La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado 'toda la vida
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El puente de Palmas de Badajoz tendrá sus luces de manera permanente
- Tres euros por plato para ayudar: las Migas Solidarias Extremeñas servirán 3.000 raciones este sábado en Badajoz
- La tienda Ale-Hop llegará al centro comercial El Faro de Badajoz entre febrero y marzo