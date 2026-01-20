Lucía Feijoo Viera

La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Barcelona

El maquinista del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha colisionado contra un muro ha fallecido, según la SER. El convoy ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell. Más información