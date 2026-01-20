Junco y Enzo, los dos agentes K-9 de la Guardia Civil que buscan los últimos cadáveres en el tren Alvia
Son tío y sobrino y los dos nacieron en la provincia de Cádiz. Se llaman Junco y Enzo. Son dos agentes K-9 (caninos) de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil especializados en detectar restos humanos. Y son también los últimos refuerzos en llegar a la zona del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba). Esos dos perros de agua y sus guías, Israel y David, trabajan ya para localizar y extraer los restos humanos que puedan quedar en el interior de los vagones del tren Alvia que están aún en el terraplén. Más información
