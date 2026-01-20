Seísmo
Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en Almería
El seísmo ha tenido el epicentro en la localidad de Berja, que ha sido sentido por la población
EFE
Almería
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la noche de este lunes un terremoto de magnitud 2,7 con epicentro en la localidad almeriense de Berja, que ha sido sentido por la población.
Según los datos facilitados por el organismo estatal, el temblor se ha producido a las 22:00 horas y ha tenido su hipocentro en superficie, a cero kilómetros de profundidad.
El epicentro se ha localizado concretamente al noroeste del municipio virgitano, en el entorno del embalse de Benínar.
El IGN ha confirmado que el movimiento sísmico ha sido percibido por la ciudadanía, con una intensidad máxima de II, sin que el sistema automático haya reportado por el momento daños.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal