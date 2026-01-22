Investigación
Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España
Es el coruñés Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años
Intentó apuñalar a un agente durante la detención
Ana Carro
La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en el municipio arteixán de Meicende.
El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 46 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía.
En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a un agente que formaba parte del operativo.
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Paralizada la nueva escuela taurina de la Diputación de Badajoz por discrepancias en los terrenos elegidos
- El Carnaval de Badajoz 2026 ya tiene sus jurados, estos son sus componentes