Violencia machista
Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 34 años y era madre de tres hijos
Laura Rubio
Málaga
Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.
Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra