Galicia
Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio de A Coruña
Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas
José Manuel Gutiérrez
Un hombre efectuó varios disparos con una pistola de aire comprimido en el número 16 de la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas. Los tiros fueron a parar al edificio número 9 de la calle Comercio, situado frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso. Ese inmueble se encuentra desocupado salvo en una de las viviendas y tiene todas las ventanas cubiertas con plásticos.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas, aunque por el momento no se encuentra detenido, según fuentes policiales, que señalan que permanece acompañado por agentes. Otras fuentes indican que el individuo es conocido como El Lejías debido a que fue legionario y que al llegar la policía dejó la pistola en el rellano de la escalera y se introdujo en su domicilio, de donde dijo que no saldría hasta que llegara su abogada.
Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle. Testigos de los hechos afirman que los disparos se produjeron en torno al mediodía y que quien los efectuó estaba acompañado de otra persona, así como que la Policía Nacional llegó al lugar y sobre las 13.20 horas se llevó a este segundo hombre. La policía acordonó la calle Vila de Cee y envió al lugar una unidad de los Grupos de Operaciones Especiales, lo que generó la alarma en el barrio, donde los vecinos se agolparon en las inmediaciones para intentar averiguar lo que pasaba.
