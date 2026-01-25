En Puigcerdà
Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona
Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas
Todos los heridos lo están de carácter leve
EP
Puigcerdà
Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.
Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.
El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística