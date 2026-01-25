En Adra
Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería
Una persona más ha resultado herida leve, según ha informado la Guardia Civil
EP
Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la noche del pasado sábado 24 en una zona de monte de Adra (Almería), en concreto, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía, al precipitarse en un barranco de aproximadamente 50 metros de altura.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una nota, la Sala Coordinadora atendió sobre las 22,20 horas un aviso ciudadano. En el mismo, se advertía que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.
De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.
Según fuentes del Instituto Armado, en este siniestro fatal han fallecido dos personas, de las que no han trascendido aún datos, y una más ha resultado herida leve.
