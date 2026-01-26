Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"

Puente: "Quiero saber que ha pasado en Adamuz, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren"

"Yo ya me esperaba que me iban a pedir la dimisión. He dado tres ruedas de prensa y 16 entrevistas con esta. No sé dónde está la opacidad, ni estoy mintiendo. Quiero saber que ha pasado, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren. Quién caiga, quién tenga que caer, si soy yo... pues señores míos, también. No tenemos ningún afán de ocultar nada, tenemos que trabajar para esclarecer todo. No puedo estar a lo que diga el PP, voy a comparecer en el Congreso. Más no puedo hacer", ha abundado Puente.