En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"
Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Pablo Gallén
Puente: "Quiero saber que ha pasado en Adamuz, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren"
"Yo ya me esperaba que me iban a pedir la dimisión. He dado tres ruedas de prensa y 16 entrevistas con esta. No sé dónde está la opacidad, ni estoy mintiendo. Quiero saber que ha pasado, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren. Quién caiga, quién tenga que caer, si soy yo... pues señores míos, también. No tenemos ningún afán de ocultar nada, tenemos que trabajar para esclarecer todo. No puedo estar a lo que diga el PP, voy a comparecer en el Congreso. Más no puedo hacer", ha abundado Puente.
Pablo Gallén
Puente: "Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas"
"Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas, estamos trabajando e invirtiendo mientras continúa el servicio", ha admitido Puente.
Pablo Gallén
Puente, sobre los problemas en Rodalies: "Se han producido dos caídas en el centro de control. Una de las hipótesis es que haya habido un ciberataque"
El ministro Puente también comenta los incidentes en Rodalies de este lunes. "Se han producido dos caídas en el centro de control de Rodalies esta mañana, que no sabemos porque ha sucedido. Una de las hipótesis es que haya habido un ciberataque, pero no sabemos aún. Ya se ha restablecido el funcionamiento normal".
Mariano Alonso Freire
Feijóo denuncia la “soberbia” y las “medias verdades” del Gobierno sobre Adamuz
En una entrevista este lunes en la Cadena COPE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la “soberbia” y las “medias verdades” con las que ha su juicio ha actuado el Gobierno en la crisis de Adamuz. Con asombro ha comentado que Pedro Sánchez respaldase a Óscar Puente en “un mitin en Aragón”, y ha denunciado que ambos tienen “intereses comunes”. Igualmente, ha acusado a Sánchez de no haber prestado atención a las víctimas de la tragedia ferroviaria e incluso de haberlas “humillado”, y ha asegurado que Puente ya no debería “sentarse en el Consejo de Ministros” este martes.
Pablo Gallén
Puente defiende la gestión de Adif: "Que no se busquen los problemas en que no hay mantenimiento"
"Que no se busquen los problemas en que no hay mantenimiento o que la vía era vieja", ha defendido Puente, respecto a las críticas por el papel de Adif.
Pablo Gallén
Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"
Puente explica el trabajo de Adif en ese tramo. "En ese tramo hay 114 soldaduras, todas ellas revisadas por un auditor con pruebas de ultrasonido y de líquidos. La última prueba de auscultación se le hizo 58 días antes, una cifra normal. En octubre fue la última vez que un maquinista reportó una incidencia en ese tramo", describe.
Pablo Gallén
Puente defiende la actuación de los servicios de emergencia
Puente defiende la actuación de los servicios de emergencias. "Desde el primer momento se sabe que hay dos trenes que han chocado y heridos en ambos trenes. Los servicios de emergencia se personan en un periodo muy breve, pero son datos que no tienen el Ministerio de Transportes porque es una competencia de la Junta de Andalucía. Los servicios de emergencia asistieron primero al Iryo porque se los toparon de frente, el Alvia estaba a 500 metros, en una zona oscura… creo que no se les puede reprochar nada", subraya.
Pablo Gallén
"El raíl fue fabricado en 2023, se instaló en 2024 y está en funcionamiento desde mayo de 2025"
"El raíl fue fabricado en 2023, se instaló en 2024 y está en funcionamiento desde mayo de 2025. En esa línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral, hay tramos en los que estamos trabajando su renovación. Los cambios están actualizados. El punto de ruptura es nueva, aunque muy cerca de la soldadura. Lo que dicen los expertos es que puede haya ido una torsión", añade Puente.
Pablo Gallén
Óscar Puente: "La CIAF lleva el peso de la investigación sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir"
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, es entrevistado este lunes en ‘La Hora’ de la 1. “La CIAF lleva el peso de la investigación sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir, Criminalística de la Guardia Civil, técnicos de Adif y de Renfe. Los trenes rondaban los 200 km/hora en una vía que tiene capacidad para circular a 250 km/hora”, explica.
Óscar Puente acudirá este lunes a La 1 de TVE
