'Japito', el conductor denunciado en A Coruña con el carné suspendido hasta 2051: récord de condenas por circular sin permiso

Un carné de conducir suspendido hasta 2051. Esta fue la sorpresa que se encontró una patrulla de la Policía Local de A Coruña tras dar el alto a un vehículo en la noche de este martes en el entorno de la plaza de Pontevedra. "En veinte años como policía no he visto un caso similar de suspensión de carné", afirma un agente coruñés. Y, cuando los policías comprobaron su nombre, vieron que se trataba de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad: el multirreincidente Benjamín López Rojo, alias Japito, que, con poco más de 20 años, batió el récord de España de condenas por delitos relacionados con la conducción a principios de la década pasada, y que ahora ha sido atrapado conduciendo bebido y con una luz rota.

Según ha podido saber este diario, en la intervención de este martes la patrulla de la Policía Local interceptó al turismo que conducía el delincuente por tener la luz de la matrícula trasera fundida y colgando, lo que impedía leer correctamente los números de la placa. Al parar el coche, según fuentes de la Policía Local, los ocupantes del vehículo se bajaron para increpar a los agentes, por lo que pidieron refuerzos de otras patrullas.

Al comprobar los datos vieron que el hombre al volante no solo carecía de permiso de circulación, sino que acumulaba suspensiones hasta el año 2051, por lo que aún le quedan 25 años por cumplir. La suspensión se debe a condenas por delitos contra la seguridad vial.

A Japito se le han abierto nuevas diligencias ante el juzgado por un delito contra la seguridad vial por haber quebrantado la suspensión del permiso de circulación, por lo que es previsible que pase a ser ahora aún más amplia. Además, el control de alcoholemia que se le practicó también dio resultado positivo, lo que le conllevará una sanción administrativa, al igual que llevar la luz fundida y colgando.

El denunciado, de Carballo, empezó su carrera delictiva muy joven. En enero de 2011, con 21 años, fue detenido tras una persecución por Carballo en la que participaron seis patrullas de la Guardia Civil y un helicóptero. El Instituto Armado había recibido la denuncia de que el hombre había retenido de forma ilegal a su expareja, y, en su huida, Japito chocó con tres coches, hirió a un peatón y se refugió en el congelador de una vivienda del poblado de O Sixto, donde un centenar de residentes se opusieron a su detención.

Su ex pareja rechazó presentar cargos contra él, pero a Japito se le acusaba de más de 100 delitos de todo tipo, desde robos y hurtos, pasando por atentado contra las fuerzas de seguridad y delitos contra la seguridad vial. En 2013 llegó a sumar 23 condenas por conducción temeraria, y fue acumulando sentencias, desde un intento de atropello a dos policías en Carballo que le dieron el alto por conducir sin carnet en 2010 al robo de un vehículo en A Laracha dos años después. Entró en la cárcel, si bien actualmente está libre.

En un balance del año pasado, se estimaba que Tráfico había sacado ya de la carretera en los últimos 20 años a 34.000 gallegos reincidentes en delitos para la seguridad vial. "Hay gente que repite, repite y repite y hasta que no se matan o entran en la cárcel —poquísimos— no paran", advertía en este diario el jefe de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo.