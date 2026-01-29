En Castell de Ferro
Investigan la muerte de una mujer de 62 años en una acequia de agua en Granada
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado su desaparición
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de agua de Castell de Ferro (Granada) por causas que se desconocen.
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición, en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.
La Guardia Civil que se encuentra ahora en el lugar investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte.
La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha indicado a EFE que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- En directo | Extremadura, en jaque por el temporal: carreteras en nivel negro, nieve, viento y lluvia sin tregua