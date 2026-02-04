Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Renfe cancela conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.

Asimismo, los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad estarán cancelados, al igual que el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el tramo Cádiz-Córdoba. También se suspenderán los trenes Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas), sin posibilidad de prestar el servicio por autobús debido al estado de las carreteras.