En Almonte
Un guardia civil abate a un hombre en un operativo en Huelva: se abalanzó sobre el agente con un arma blanca
El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido
Domingo Díaz
Un hombre ha muerto en Almonte tras ser abatido por la Guardia Civil, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía. El varón atacó a los agentes con un arma blanca y uno de ellos tuvo que hacer uso del arma de fuego para repeler el ataque.
El fallecido se encontraba de madrugada en una finca de la localidad almonteña, en "actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca" dentro de unos módulos de descanso. Los vecinos alertaron a los agentes de su presencia para que se personaran.
El varón, al advertir la presencia de los agentes, les amenzó de muerte a la par que salía de los módulos de descanso en los que se encontraba. Los agentes dispararon al aire con la intención de disuadir sus intenciones, pero este no depuso las mismas. La Guardia Civil ha apuntado que el hombre forcejeó con el agente y "cayeron al suelo". "Para repeler el apuñalamiento tuvo que hacer uso de su arma oficial con el que el agresor resultó herido", informa la agencia de noticias.
Los servicios de emergencias nada pudieron hacer por salvar la vida al herido. El agente de la benemérita tuvo que ser trasladado al hospital por lo ocurrido. Ya hay una investigación abierta por parte del instituto armado.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales