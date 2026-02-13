Investigación
Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián
La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio
EP
La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.
Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- Herido un hombre al precipitarse de un piso en San Roque (Badajoz)
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€