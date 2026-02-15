Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

El Gobierno subraya su compromiso para esclarecer lo ocurrido en el accidente de Adamuz

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha subrayado este sábado el compromiso del Ejecutivo para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y así poder evitar siniestros similares en un futuro.

Durante un foro sobre la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha recordado al inicio de su intervención a las víctimas del siniestro: "Huelva está en nuestro corazón, básicamente porque la mayoría de las personas que perdieron la vida o que están heridas todavía son de esa provincia", ha dicho sobre esta "tragedia" que "conmovió" al conjunto de Andalucía.

La vicepresidenta ha destacado el "compromiso" del Gobierno para esclarecer los hechos y así, "en la medida de lo posible", evitar situaciones similares en un futuro.