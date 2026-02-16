En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | La línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía reabrirá este martes o miércoles
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Óscar Puente avanza que la línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía reabrirá este martes o miércoles
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba).
Así lo ha anunciado a su salida del acto de presentación del fondo 'España Crece', preguntado por los periodistas. Fuentes del Ministerio inciden en que se está trabajando para que la reapertura sea "lo antes posible".
Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo llevan sin operar el tramo completo de la línea desde que se produjo el accidente el pasado 18 de enero, cuando la vía se vio significativamente dañada.
Pérdidas de 109 millones de euros por el cierre de la línea alta velocidad Madrid-Málaga
Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga han estimado en 109 millones de euros las pérdidas para el sector turístico de Málaga por el cierre temporal de la línea de Alta Velocidad Madrid–Málaga, tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).
Se estima que durante el periodo analizado dejarán de llegar a la Costa del Sol 65.848 turistas, según han informado en un comunicado, en el que precisan que eso supone un impacto económico total de 109 millones de euros para el sector turístico de la provincia.
El estudio, basado en datos oficiales de movilidad y en el comportamiento habitual del viajero, concluye que la interrupción de esta conexión está afectando de forma directa a la llegada de turistas nacionales y, por tanto, a la actividad económica vinculada al turismo.
Renfe inicia el servicio en Cataluña a medio gas
Renfe vuelve a iniciar esta semana el servicio en Cataluña a medio gas, con cerca de 200 puntos con restricciones de velocidad, mientras Adif realiza trabajos de mantenimiento y se certifica su operatividad, y con diversos tramos que se cubren con transporte alternativo por carretera.
El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies opere en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia, aunque ya a finales de este mes e inicios de marzo se eliminará la mayoría de las restricciones, según anunció el pasado viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Renfe recuerda que las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.
Las aerolíneas aceleraron la subida de precios en enero, el mes del accidente de Adamuz
Las aerolíneas que operan en España subieron sus tarifas un 9,3% en el mes de enero, después de que en diciembre las aumentaran un 6,6%. De esta manera, aceleraron el incremento del coste de los billetes en el mes del accidente ferroviario de Ademuz (Córdoba).
Así lo revelan los datos definitivos extraídos por Servimedia del IPC de enero, que indican que las tarifas aéreas suman dos meses al alza tras experimentar el pasado noviembre su primera bajada desde septiembre de 2024.
En ese último mes, los billetes para volar dentro de España subieron un 4,1%, siete décimas menos que la subida del 4,8% de diciembre. Mientras, las rutas internacionales se encarecieron un 10,9%, 3,5 puntos más que el 7,4% de subida de diciembre.
El PP creará esta semana en el Senado una comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno de esta semana la creación de la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de los Cercanías, que anunció hace unas semanas el líder de los 'populares', Alberto Nuñez Feijóo.
Coincidiendo con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un Pleno extraordinario en el Senado para hablar sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Feijóo adelantó en una entrevista televisiva que el PP crearía una comisión de investigación sobre el estado de la red en toda España.
Ahora, los 'populares' han dado el paso de formalizar la creación de esta comisión de investigación --la sexta en el Senado--, y llevarán este asunto al Pleno de la próxima semana.
Restablecida con normalidad la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo
Renfe ha restablecido este domingo la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo tras la supresión de 18 servicios durante el sábado debido a la situación meteorológica adversa por los fuertes vientos.
Desde primera hora de la mañana, los trenes, tanto de alta velocidad como de larga y media distancia, circulan con normalidad.
El primer tren de larga distancia ha salido a las 06:55 horas desde Alicante a Barcelona (Euromed) y, en sentido contrario, a las 07:40 horas desde Barcelona hacia Cádiz (Alvia), según informa Renfe.
Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla. Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros, consultado por Europa Press. Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas aversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
El Gobierno subraya su compromiso para esclarecer lo ocurrido en el accidente de Adamuz
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha subrayado este sábado el compromiso del Ejecutivo para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y así poder evitar siniestros similares en un futuro.
Durante un foro sobre la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha recordado al inicio de su intervención a las víctimas del siniestro: "Huelva está en nuestro corazón, básicamente porque la mayoría de las personas que perdieron la vida o que están heridas todavía son de esa provincia", ha dicho sobre esta "tragedia" que "conmovió" al conjunto de Andalucía.
La vicepresidenta ha destacado el "compromiso" del Gobierno para esclarecer los hechos y así, "en la medida de lo posible", evitar situaciones similares en un futuro.
La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz
El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha augurado este sábado una instrucción judicial "larga" y "complejísima" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.
En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Córdoba en el evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el consejero ha mostrado un agradecimiento expreso a todos los funcionarios que han hecho un "trabajo excelente en los primeros días de la instrucción de este asunto".
Ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en el incremento de jueces en el partido judicial de Montoro (Córdoba) donde también aumentarán el número de funcionarios y se ha ordenado una gestión de esa instrucción cree que será "muy positiva y muy ágil".
Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón
Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.
A través de la red social X, Renfe indica asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.
La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.
