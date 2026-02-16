Sevilla
Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Sevilla
Emergencias 112 ha recibido un aviso esta mañana donde se informaba de que una casa se encontraba en llamas en la calle Federico García Lorca
Álvaro García-Arévalo
Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad sevillana de Brenes, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Alrededor de las 11:25 horas, el 112 ha recibido un aviso de los Bomberos de la Diputación de Sevilla al encontrarse una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca de este municipio, en la que podría haber personas atrapadas. Rápidamente, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, así como a varios efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Brenes.
Los bomberos del parque de La Rinconada confirmaron que, a su llegada, localizaron el cuerpo de una persona fallecida en la primera planta del citado inmueble. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de este hombre.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
- Caribe gana el desfile infantil del Carnaval de Badajoz 2026