El crimen de Halloween en Murcia ya tiene veredicto: "No es un asesino"

El conocido como 'crimen de Halloween' ya tiene veredicto. Por este caso se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia Pedro A. B., un vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pedía 18 años de cárcel por matar a otro hombre, Gaspar. "Soy antiviolencia total", manifestó en la primera sesión de la vista el procesado, que jamás negó su participación en los hechos, aunque "no quería hacerle el mínimo rasguño ni roce".

Las partes fueron convocadas a la Ciudad de la Justicia (en cuyo salón principal se ha venido celebrando el juicio) después de que los miembros del jurado popular anunciasen que habían tomado una decisión sobre qué pasó aquella noche de fiesta que acabó de forma sangrienta y dolorosa.

Aunque no había duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había dado muerte a Gaspar), sí sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato (incluye alevosía) que un homicidio (que es lo que la defensa del encausado sostenía que cometió).

"Ocurrió una desgracia, ese día murieron dos personas. No es lo mismo, pero para ambos cambió su vida", dijo en la primera sesión del juicio el abogado defensor de Pedro, el penalista Pablo Martínez, que consideró que su cliente "no es un asesino".

Los miembros del jurado popular opinan lo mismo: Pedro es declarado culpable de homicidio, no de asesinato, informan fuentes judiciales.

Le dio una puñalada en el corazón

Fue una sola cuchillada letal en el interior del Mamy Blue, bar de la población murciana de Santa Cruz. Ahí, aquella noche de 2023, se conocieron y estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas Pedro, su amigo Francisco y Gaspar (la víctima). Francisco y Gaspar empezaron a discutir, la pelea fue subiendo de tono y en un momento dado el sospechoso se metió, sacó un cuchillo y se lo clavó a la víctima en el corazón. El crimen fue captado por cámaras de seguridad.

"Como pude, me entró el nervio, le di un empujón y se cayó, vi a mi amigo con los brazos en alto, se cayó y se fue a por él--en referencia al acusado--, se volvió a caer, se levantó y vi que se subió la camiseta, se vio la sangre y se desplomó", declaró Pedro. Por la posición en la que estaba, aseguró, no vio la navaja en ningún momento.

Pedro A. B., en el banquillo de los acusados el primer día de la vista. / Juan Carlos Caval

Según Francisco, aquella noche Gaspar se unió a una conversación que ambos mantenían pese a no conocerse. "No paraba de hablar y empezó a ponerse pesado", afirmó. Fue entonces cuando empezaron los insultos hacia Raquel, la camarera, algo que Francisco le recriminó en varias ocasiones dada su amistad con ella. El detonante de lo que acabó pasando.

La familia del fallecido no opina lo mismo. Eva, sobrina de Gaspar, contó a los medios, en la primera sesión del juicio, que aquella noche "no hubo una pelea campal", solo que "lo empujó, mi tío lo miró a los ojos con pánico y de una puñalada única en el corazón lo mató". "No fue una pelea, no se hincharon a puñetazos, no quiero que la gente piense que fue una pelea", destacó la mujer.