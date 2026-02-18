En Directo
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Córdoba, en directo | La tragedia de Adamuz cumple un mes sin aclararse sus causas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
El Óscar Puente en “modo crisis” modula su estrategia de confrontación a un perfil más técnico
El manual de gestión de crisis de Óscar Puente se ha sofisticado tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), con 46 víctimas mortales. Con el sombrero de técnico desde el primer momento en el que se produjo el trágico accidente ocurrido hace ahora un mes, el ministro de Transportes ha aparcado su característico perfil de confrontación política. Si tras la dana en la Comunitat Valenciana asumió que el tono bronco penaliza en los contextos de emergencia frente a la gestión, aquel ensayo le ha permitido adoptar en esta ocasión lo que ha denominado su “modo crisis” sin transición y de forma más directa. (Seguir leyendo)
Iñaki Barrón, presidente de la CIAF: "Mantenemos la hipótesis de la soldadura y los análisis nos darán la razón"
Un mes después de la catástrofe ferroviaria que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos en Adamuz (Córdoba), la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) mantiene como hipótesis central del origen del siniestro la rotura en una soldadura que unía un tramo de carril fabricado en 1989 y otro de 2023. "Nosotros seguimos con la hipótesis de la soldadura y los análisis nos darán la razón", augura el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, en declaraciones a este periódico. (Seguir leyendo)
Renfe restablece este miércoles la conexión Algeciras-Madrid con servicio alternativo
Tras reanudarse la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, Renfe restablece este miércoles la conexión Algeciras-Madrid mediante un servicio alternativo que une la capital algecireña, Antequera Santa Ana y las estaciones intermedias de San Roque y Ronda. Entre Antequera y Madrid circulará el tren AVE.
Según la compañía, habrá dos servicios diarios, uno por sentido, con salida de Madrid a las 9,35 horas y de Algeciras a las 16,45 horas. Este plan alternativo por carretera incrementará los tiempos de viaje habituales.
El primer día de conexión Madrid-Andalucía se salda con retrasos medios de 30 minutos y demoras de hasta dos horas
La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha comenzado este martes con retrasos en varios de los trenes programados, que alcanzan hasta dos horas respecto al horario previsto, según la información consultada por Europa Press en la aplicación oficial de Adif. Además, según ha informado Renfe, se han producido retrasos medios de 31 minutos.
Según los datos facilitados por el operador ferroviario, hasta las 13,00 horas de las 51 circulaciones previstas para este martes, los once trenes que habían llegado ya a destino lo hicieron con un retraso medio de 31 minutos, "ocasionado fundamentalmente por las limitaciones de velocidad" existentes tras la reapertura de la línea un mes después del accidente de Adamuz (Córdoba).
Se mantienen en siete los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba)
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado altas en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los seis adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
La línea Madrid-Barcelona: el daño colateral del accidente de Adamuz
El 17 de noviembre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció un objetivo revolucionario para la alta velocidad española: dos estudios de viabilidad para aumentar la velocidad en la línea Madrid-Barcelona a 350 km/h, lo que permitiría reducir el tiempo de viaje a solamente dos horas. La idea de Transportes era en aquel momento aumentar lo máximo posible su eficiencia, buscando equipararse a los países punteros en el sector, y contribuir además a un entorno más sostenible: la electrificación frente a la combustión del avión.
Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio
Silencio y recogimiento en los trenes de alta velocidad que vuelven a conectar Andalucía con Madrid un mes después del accidente de Adamuz, una tragedia que dejó 46 fallecidos y conmocionó a toda España. La tranquilidad se mezcla por momentos con las conversaciones de trabajo o con comentarios sobre la reducción de velocidad y los retrasos.
El juzgado de Montoro recibe 34 denuncias de víctimas del accidente de Adamuz
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) número dos, que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, ha recibido hasta el momento 34 denuncias de víctimas del suceso.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que, además, por el momento son siete las acusaciones populares que han solicitado su personación en la causa, si bien todavía no se ha resuelto aún sobre su admisión en la misma.
Asimismo, hasta el momento se han abierto 148 diligencias previas procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Instancia de Montoro y a todos ellos se les está realizando el ofrecimiento de acciones.
Los grandes señalados del accidente de Adamuz y las lecciones que hemos aprendido
Se cumple un mes del accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos y que ha abierto una triple investigación —técnica, administrativa y judicial— sobre el estado de la infraestructura y la cadena de decisiones que condujo a la tragedia. En ese escenario, el foco se ha ido centrando en tres actores: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que lidera Óscar Puente -reprobado hasta siete veces por las Cortes-, por su ineludible responsabilidad política; sobre la gestora de la red ferroviaria, la compañía pública Adif, por ser la responsable directa de las obras de mantenimiento, y sobre las empresas encargadas realmente de la fabricación y soldadura de la vía fracturada el pasado 18 de enero. (Seguir leyendo)
Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
Ni en esta década ni para el Mundial de fútbol que organizarán España y Portugal en el comienzo de la siguiente. El sueño de un tren de Alta Velocidad que vertebre toda la fachada atlántica de Galicia al Algarve no empezará a ser una realidad al menos hasta el 2032. Así lo ha transmitido el Ministerio de Infraestruturas del país vecino, quien avanzó que Comboios de Portugal "pretende alinear el inicio de sus operaciones con la inauguración de los primeros tramos de la nueva línea de alta velocidad" en ese año. (Seguir leyendo)