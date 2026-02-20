Tragedia en Asturias
Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a otra persona
El conductor sufrió algún tipo de indisposición, se subió a la acera y se empotró con un negocio
Nico Martínez
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Determinadas fuentes explican que pudo sufrir algún tipo de indisposición. Dicho accidente ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.
El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.
Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno. Los sanitarios de emergencias médicas llegaron a la zona a bordo de una UVI móvil, cuya base se encuentra a apenas unos metros del lugar del siniestro.
Suscríbete para seguir leyendo
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- Gran éxito en el Carnaval de Badajoz: 500.000 participaciones en su primer fin de semana
- El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades
- Los Lingotes: 'Este año no hemos actuado, el Carnaval es lo que somos
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- Detienen al hombre que se precipitó desde un quinto piso en San Roque (Badajoz)