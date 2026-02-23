Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Talgo anuncia nuevas inversiones hasta 2027 y la creación de 200 empleos en su fábrica de Álava El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales "importantes" en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año. En el transcurso de un encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, Jainaga se ha mostrado convencido de que "tal vez Talgo sea el mejor ejemplo de colaboración público-privada en Euskadi en los últimos años". También ha destacado el proyecto como "un ejemplo de lucha por el arraigo", que se ha materializado con el traslado a Álava de su sede, "después de un éxodo de empresas, grandes y pequeñas, que durante varias décadas han abandonado el país".

Junts inste en que la solución al caos ferroviario es "echar a Renfe de Cataluña" El secretario general de Junts, Jordi Turull, insistió este lunes en que la solución al caos ferroviario que vivió Cataluña estas últimas semanas es "echar a Renfe de Cataluña", por lo que pidió al Gobierno de Salvador Illa que "rescinda el contrato" y "asuma la dirección" a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así lo indicó Turull en declaraciones ante los medios desde la estación de Barcelona Sants, donde explicó que su partido acudió hoy a más de 70 estaciones de Rodalies de toda Cataluña para hacer una acción "de denuncia y de propuesta" para decirle a la gente "que todo este caos" que vive este servicio "tiene solución". La "solución" para su partido pasa por "echar a Renfe de Cataluña". Pidió al Gobierno catalán que "rescinda el contrato que hay con Renfe, que asuma la dirección", y opere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Esta propuesta que es "factible", matizó, pasa por un Ejecutivo que "lidere", que piense más en defender esta comunidad que "la supervivencia de Sánchez".

Las ayudas de 20 millones para los afectados por los accidentes ferroviarios llegan el jueves al Congreso El Pleno del Congreso debatirá este jueves la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, un paquete económico dotado de 20 millones de euros para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros. La medida se articula en un Real decreto-ley que tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares a una asistencia integral. Estas ayudas son complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.

Iberia elimina el tope a los precios en la ruta Madrid-Barcelona Iberia dejará de aplicar el límite a 99 euros del precio de los vuelos en clase turista de la ruta entre Madrid y Barcelona este lunes, 23 de febrero. Esta medida, vigente hasta este domingo, fue adoptada por la compañía ante la cancelación de algunos horarios de la línea de alta velocidad que une ambas ciudades con motivo de las labores de mantenimiento de Adif, así como de las restricciones a la velocidad. La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid-Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6.45 horas hasta las 21.35 horas.

Siete hospitalizados Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en las últimas horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La Guardia Civil toma declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz El equipo de la Guardia Civil que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha comenzado a recabar las declaraciones de operarios y responsables de las empresas encargadas de la fabricación y soldadura de la vía fracturada, principal hipótesis sobre la causa de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida. Lee la noticia completa aquí.

Manuel Ruiz (Córdoba) La Guardia Civil toma declaración al soldador El equipo de la Guardia Civil que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha comenzado a recabar las declaraciones de operarios y responsables de las empresas encargadas de la fabricación y soldadura de la vía fracturada, principal hipótesis sobre la causa de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida. Lea aquí la información completa.

Una coordinación sanitaria "perfecta" en Adamuz Un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y más de un centenar de heridos, desde el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, que concentró la asistencia a la gran mayoría de los afectados, se destaca la "perfecta" coordinación sanitaria de la que aún se puede aprender para mejorar. En una entrevista con EFE, el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, ha defendido que "siempre se puede aprender" de una catástrofe, incluso cuando la respuesta sanitaria ha funcionado "de forma realmente espectacular" a pesar de que fue un momento "convulso" y a día de hoy la sociedad sigue "sacudida" por lo ocurrido. Ha recordado que la tragedia obligó a activar el plan de catástrofes "en cuestión de minutos" y a "reordenar todos los recursos", si bien tras un mes "de mucha asistencia y tensión" en el que se ha podido acompañar a las familias y celebrar "la recuperación de la gran mayoría" de los heridos ya son muy pocos los pacientes que siguen hospitalizados.

El Congreso rechaza petición de Vox de reprobar a Puente tras un mes sin ceses por Adamuz El Congreso ha rechazado la petición de Vox de reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ya fue reprobado por la Cámara Baja la semana pasada a petición del PP, al criticar que no haya habido ceses ni dimisiones por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos. La moción ha recogido 168 apoyos, principalmente de Vox, PP y UPN, mientras que ha sido rechazada por 176 diputados, entre ellos los socialistas, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu. Durante la moción, debatida este martes, la diputada de Vox, Patricia Rueda, criticó que haya pasado un mes del accidente de Adamuz (Córdoba) "sin ceses ni dimisiones", mientras que el PSOE pidió "un compromiso inequívoco con la verdad" y, el PP, acabar con "las mentiras" de Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.