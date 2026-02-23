Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en la Región de Murcia

Un hombre ha muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas al caerle un árbol encima cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín.

El 1-1-2 recibía, a las 08:55 horas de esta mañana, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias logró posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.

Entre tanto, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.