En Lantarón
Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava
EFE
Vitoria
Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.
La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.
La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.
