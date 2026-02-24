En Directo
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Adif retiró piezas del accidente de Adamuz que no se llevó la Guardia Civil y la CIAF
Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial. Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26. Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.
En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas. "Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública.
Renfe aconseja una mayor "antelación" a los usuarios de Cercanías de Madrid si quieren coger un tren en las estaciones de Atocha o Chamartín
Renfe ha publicado este lunes un aviso a las personas que usan la red de Cercanías de Madrid con la recomendación de que salgan "con más antelación" para poder llegar a tiempo a las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes o Madrid Chamartín-Clara Campoamor para tomar un tren. Desde la compañía ferroviaria se insta a la ciudadanía a planificar su viaje con margen después de que Cercanías Madrid haya modificado desde este lunes los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8 como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral, por lo que los tiempos de espera pueden aumentar.
Vox y el PP acuerdan en Valladolid pedir el cese de Puente, "el maquinista del Pisuerga", por Adamuz
Los grupos municipales de Partido Popular y Vox han hecho valer la mayoría que conforman en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para aprobar una moción de la segunda de las formaciones en la que se reclama el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente --a quien el PP se ha referido como "el maquinista del Pisuerga"--, por la "mala gestión" del servicio ferroviario, lo que el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ve una muestra de la "obsesión enfermiza" del PP.
Esta ha sido una de las mociones que se han debatido en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid, a apenas 20 días de la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León, y se ha dado la circunstancia de que Vox y el PP han diferido en dos votaciones. Una de ellas para condenar la gestión de Igualdad con las pulseras 'antimaltrato' y otra en la que las abstenciones de los ediles de la formación de derechas han permitido aprobar una moción del PSOE para reclamar la creación del Área Metropolitana.
El Grupo Municipal Vox reclamaba en su moción el cese del ministro Óscar Puente, algo más de un mes después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un balance total de 47 fallecidos, y del aludido estado "deficiente" de las infraestructuras ferroviarias en toda la red y, específicamente, en la línea Madrid-Valladolid de alta velocidad, para la que se ha pedido un "chequeo".
Talgo anuncia nuevas inversiones hasta 2027 y la creación de 200 empleos en su fábrica de Álava
El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales "importantes" en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año.
En el transcurso de un encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, Jainaga se ha mostrado convencido de que "tal vez Talgo sea el mejor ejemplo de colaboración público-privada en Euskadi en los últimos años".
También ha destacado el proyecto como "un ejemplo de lucha por el arraigo", que se ha materializado con el traslado a Álava de su sede, "después de un éxodo de empresas, grandes y pequeñas, que durante varias décadas han abandonado el país".
Junts inste en que la solución al caos ferroviario es "echar a Renfe de Cataluña"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, insistió este lunes en que la solución al caos ferroviario que vivió Cataluña estas últimas semanas es "echar a Renfe de Cataluña", por lo que pidió al Gobierno de Salvador Illa que "rescinda el contrato" y "asuma la dirección" a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Así lo indicó Turull en declaraciones ante los medios desde la estación de Barcelona Sants, donde explicó que su partido acudió hoy a más de 70 estaciones de Rodalies de toda Cataluña para hacer una acción "de denuncia y de propuesta" para decirle a la gente "que todo este caos" que vive este servicio "tiene solución".
La "solución" para su partido pasa por "echar a Renfe de Cataluña". Pidió al Gobierno catalán que "rescinda el contrato que hay con Renfe, que asuma la dirección", y opere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Esta propuesta que es "factible", matizó, pasa por un Ejecutivo que "lidere", que piense más en defender esta comunidad que "la supervivencia de Sánchez".
Las ayudas de 20 millones para los afectados por los accidentes ferroviarios llegan el jueves al Congreso
El Pleno del Congreso debatirá este jueves la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, un paquete económico dotado de 20 millones de euros para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.
La medida se articula en un Real decreto-ley que tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares a una asistencia integral.
Estas ayudas son complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.
Iberia elimina el tope a los precios en la ruta Madrid-Barcelona
Iberia dejará de aplicar el límite a 99 euros del precio de los vuelos en clase turista de la ruta entre Madrid y Barcelona este lunes, 23 de febrero.
Esta medida, vigente hasta este domingo, fue adoptada por la compañía ante la cancelación de algunos horarios de la línea de alta velocidad que une ambas ciudades con motivo de las labores de mantenimiento de Adif, así como de las restricciones a la velocidad.
La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid-Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6.45 horas hasta las 21.35 horas.
Siete hospitalizados
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en las últimas horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
La Guardia Civil toma declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz
El equipo de la Guardia Civil que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha comenzado a recabar las declaraciones de operarios y responsables de las empresas encargadas de la fabricación y soldadura de la vía fracturada, principal hipótesis sobre la causa de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida.
Manuel Ruiz (Córdoba)
