Arrestan en Palma a un agresor sexual reincidente por tocamientos a una mujer en plena calle

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un colombiano de 25 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, a la que atacó y sometió a tocamientos en pleno Paseo Marítmo de Palma a finales de enero, para luego escapar en un patinete eléctrico. El individuo es reincidente, ya que en los últimos meses ha sido arrestado al menos cuatro veces por agresiones similares a una decena de mujeres. Lo único que variaba es que en aquellas ocasiones iba en bicicleta.

Según informa la Policía Nacional, su Unidad de Familia y Mujer (Ufam) tuvo conocimiento de que a finales de enero un hombre a bordo de un patinete persiguió a una mujer que andaba por la zona del Parc de la Mar y el Paseo Marítimo hasta que finalmente la atacó, la sometió a tocamientos en los genitales y se escapó. Apenas unos minutos después, el individuo volvió donde había quedado la víctima y la volvió a agredir sexualmente de la misma manera. A continuación escapó definitivamente.

Más de diez víctimas

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos. Después de varias pesquisas, los agentes averiguaronla identidad del sospechoso. Se trata de un agresor sexual reincidente. A finales del pasado mes de mayo ya fue arrestado por atacar de la misma manera a siete mujeres en distintos puntos de Palma. Y a finales de julio volvió a ser detenido por hacer lo mismo con otras tres mujeres. Lo único que cambiaba es que entonces se movía en bicicleta, que ahora habría sustituido por un patinete eléctrico. Previamente tambien había sido arrestado por atacar a una mujer en un portal de Palma y por grabar en vídeo a chicas en el cuarto de baño de la Estacion Intermodal.

Con toda esta información, los agentes de la UFAM arrestaron ayer de nuevo al sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los investigadores prosiguen con las gestiones para determinar si hay más víctimas del sospechoso.

