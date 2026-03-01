Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas