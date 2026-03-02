SUCESO
Muere un niño de 2 años en Pontevedra al atragantarse con una gominola
Los servicios de emergencia que se movilizaron no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño
J. M. Ramos / EP
Un niño de 2 años falleció este fin de semana en la localidad pontevedresa de Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.
Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.
Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol
- Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado