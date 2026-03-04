Localizan en Marbella el primer narcozulo de España con más de una tonelada de cocaína

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo de droga en España, un gran agujero excavado junto a la playa en el que un grupo de narcos ocultaba una tonelada de cocaína. La localización de este espacio, que contaba con inhibidores y una cámara de videovigilancia en su acceso, se produjo durante un operativo en el que los agentes seguían a un vehículo que les llevó hasta el bosque de Ricmar, como se conoce una zona verde muy próxima a la playa del Real de Zaragoza, en la zona de Las Chapas. Los policías vieron en ese punto que dos hombres golpearon a un tercero mientras otros dos portaban subfusiles.

Los narcos que iban armados llegaron a disparar ráfagas contra los agentes antes de ser detenidos

Dos miembros del grupo agresor llevaban chalecos de la Guardia Civil, lo que llevó a deducir a los policías que estaban ante un vuelco de droga. El encuentro provocó una persecución a pie en la que los narcos dispararon varias ráfagas contra los agentes, pero finalmente fueron arrestados cuatro implicados e intervenidos tres vehículos de alta gama, dos de ellos sustraídos en Francia y Almería, un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI, además de tres armas cortas.

El comisario de la Brigada Central de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Morales, ha explicado hoy en Madrid que la inspección del narcozulo, que parecía construido hace tiempo y cuya entrada estaba oculta con vegetación, reveló 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Morales ha indicado a los medios que se trata del primer narcozulo de estas características habilitado como guardería de droga o como un primer escondite para enfriar la mercancía antes de entregar a sus destinatarios.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto uso de vehículo y falsedad documental.

Arsenal procedente de Ucrania

En otra intervención policial realizada en Algeciras, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad marroquí y ha incautado 25 armas de fuego destinadas a la custodia del estupefaciente en las guarderías de droga. El arsenal, compuesto por 19 armas de guerra AK47 del calibre 7´62 y seis cortas, fue localizado en el interior de un vehículo con placas dobladas en la localidad de Algeciras. Según Morales, las matrículas estaban oxidadas porque se sospecha que también podían haber estado enterradas y que podrían entrar en España por vía terrestre procedentes de la guerra de Ucrania.

El comisario ha enfatizado que el "éxito" de esta intervención ha sido la de lograr cortar el suministro de armas para los narcotraficantes del sur, toda vez que cada vez estas organizaciones cuentan con más armamento y no dudan en usarlo contra las fuerzas de seguridad. En lo últimos seis meses, se han registrado tres incidentes graves, entre ellos el de Isla Mayor (Sevilla) con un policía herido de gravedad, y solo la UDYCO ha incautado más de 50 armas largas.