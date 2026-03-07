Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista
La Policía Nacional frena en Madrid la expansión de contenidos extremistas vinculados al yihadismo con la detención de dos hombres expertos en artes marciales mixtas (MMA), acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros y difusión de propaganda terrorista. Más información
