Labores de búsqueda
La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias
La hija de la desaparecida dio la alerta tras precipitarse su madre al cauce en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en un momento en el que el caudal presentaba una importante crecida debido a las últimas lluvias
Julio Vivas
La Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para una mujer de 56 años que se cayó al río en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio.
Tal y como informaron fuentes de la Guardia Civil, A las 19:47 horas 112 Asturias informó a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre se había caído al río Silvestre en La Güeria (San Martin del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista.
Dicha mujer de 56 años es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Al lugar bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo, se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.
Por parte de 112 Asturias se activó a Bomberos, Grupo Rescate, Unidad Canina y drones.
La búsqueda a la que se unió desde el primer momento la Policia Local de SMRA consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.
