Tribunales
La jueza cita a la policía local y al 112 en la investigación por el accidente de la pasarela de Santander
La magistrada ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso
EFE
Santander
La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
- El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
- Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab
- El PSOE de Badajoz denuncia que el histórico puente de Palmas se ha quedado sin iluminación artística