Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Investigación

Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona

La víctima ha sido evacuada a un hospital desde Polinyà, donde ha ocurrido la agresión, debido a la gravedad de las lesiones, aunque no se teme por su vida

Un coche de los Mossos d’Esquadra.

Un coche de los Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EFE

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà (Barcelona), en un caso en el que la mujer ha resultado herida aunque no se teme por su vida.

Según ha adelantado RTVE y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido esta pasada medianoche cuando los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de que una mujer había caído desde un cuarto piso en Polinyà.

Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, la mujer ha sido evacuada a un hospital debido a las lesiones sufridas por la caída, si bien no se teme por su vida.

Noticias relacionadas

Los Mossos, que mantienen una investigación abierta, han detenido a la pareja de la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
  2. La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
  3. Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
  6. Galería | Feria del Toro de Olivenza
  7. Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: 'Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea
  8. Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona

Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona

UPA-UCE advierte de especulación en los insumos agrarios y reclama ayudas urgentes ante el alza de los costes

UPA-UCE advierte de especulación en los insumos agrarios y reclama ayudas urgentes ante el alza de los costes

Los regantes alertan de daños de hasta ocho millones en infraestructuras y temen tener que endeudarse para salvar la campaña

Los regantes alertan de daños de hasta ocho millones en infraestructuras y temen tener que endeudarse para salvar la campaña

Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: "Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen"

Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: "Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen"

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

Vídeos | Reparto de fresas en la Plaza de España de Mérida, un acto de UPA-UCE

Tracking Pixel Contents