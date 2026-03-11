El detenido por el triple crimen de Burgos salió el año pasado de la cárcel por secuestrar a una mujer y ya había sido condenado por retener a una niña

J. M.G, el sexagenario detenido por el crimen de tres mujeres de 78, 58 y 24 años al incendiar su casa en Miranda de Ebro (Burgos), tiene un largo y macabro historial de violencia machista en su haber. En 2015 secuestró a una niña de 9 años, a la que mantuvo encadenada durante 14 horas. En 2023 retuvo ilegalmente a otra mujer, que consiguió escapar del inmueble a pesar de que también había sido encadenada.

Según ha podido saber El periódico de Catalunya, J. M. G es un delincuente habitual en Miranda de Ebro, con numerosos antecedentes policiales y penales y residente en una zona deprimida del municipio, próxima al Ayuntamiento. Sus delitos suelen tener a las mujeres como víctimas: por ellos ya ha cumplido más de 7 años de prisión.

Precisamente, según fuentes del municipio, J. M. G había salido recientemente de prisión. Había sido condenado a un año y siete meses de prisión por haber retenido ilegalmente en noviembre de 2023 a una mujer de mediana edad en su domicilio, haberla atado con cadenas y haberla golpeado e intentado asfixiarla.

Atada con cadena

Según han explicado fuentes de la Policía Nacional tras su detención, J.M.G habría conocido a su víctima a la salida del Hospital Santiago Apostol de Miranda de Ebro, donde ella estaba cuidando a una amiga. Tras ganarse su confianza, J.M.G consiguió que ella se montase en su coche para llevarla, supuestamente, al centro de Miranda, donde la mujer tenía su domicilio. Pero él afirmó que antes debía pasar por su casa para recoger unos enseres y la convenció para que subiese.

Cuando la mujer entró en el inmueble, él la golpeó hasta que le hizo perder la consciencia. Cuando la víctima se despertó, estaba atada de cuello y manos con una cadena, y el agresor estaba intentando asfixiarla mientras la golpeaba y la insultaba.

Cadena con la que el ahora detenido ató a una mujer en 2023 / Policía Nacional

Fue en un momento de descuido del agresor, que se ausentó temporalmente del domicilio, cuando ella consiguió salir del inmueble. Con la cadena aún fijada en el cuello y las manos, logró llegar hasta el piso de unos conocidos, en una zona próxima al lugar de los hechos, que fueron los que la llevaron al hospital y avisaron a la policía. J.M.G fue detenido ese mismo día e ingresó en prisión. Salió el año pasado.

Secuestró a una niña

Pero el caso más sonado de cuantos ha protagonizado J.M.G tuvo lugar en diciembre de 2015, cuando secuestró a una niña de 9 años y la mantuvo retenida durante una noche entera. El secuestrador liberó a la menor (de cuya familia era conocido) tras 14 horas de retención ilegal, cuando se percató de que el domicilio había sido rodeado por un amplio efectivo policial, según contaba en su edición el Diario de Burgos.

Por aquel delito, J.M.G fue condenado a seis años de prisión. La policía también detuvo a dos mujeres, de nacionalidad extranjera, que habrían sido las que habrían convencido a la niña para que entrase en el domicilio del agresor, con la promesa de que le iban a dar juguetes.

Condenado por secuestros, agresiones y abusos sexuales, la línea roja que nunca había cruzado (hasta ahora) J.M.G era la de quitarle la vida a una mujer. Si se confirma su autoría en el incendio de Miranda, habrán sido tres las muertes provocadas por este delincuente habitual. A pesar de la cantidad de delitos relacionados con violencia machista que había perpetrado, no tenía ningún tipo de seguimiento especial en el Sistema Viogén.

Este suceso no hace más que agravar la dramática tendencia de 2026 en materia de violencia machista. Hasta finales de febrero habían sido 10 las víctimas mortales por este tipo de delitos. Una mujer asesinada cada cinco días, convirtiendo a 2026 en el peor inicio de año de la década, superando incluso a 2023, el más fatídico hasta la fecha.

