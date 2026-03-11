Investigación
Tres menores heridos, dos de ellos graves, tras una explosión durante un experimento en una escuela de Girona
Los afectados han sufrido quemaduras cuando hacían el ejercicio en el exterior del centro, en la localidad de Porqueres
Eva Batlle
Tres menores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a raíz de una explosión que se ha producido mientras se hacía un experimento químico en el exterior de la escuela L'Entorn de la localidad gerundense de Porqueres.
Los tres alumnos han sufrido quemaduras y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, del SEM y de los Mossos d'Esquadra.
El SEM ha activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos. Los dos heridos graves, una menor y un menor, han sido evacuados al hospital Vall d'Hebron, una con helicóptero y la otra con ambulancia. Un tercer menor ha resultado herido leve y le han trasladado al hospital Trueta.
Explosión de una botella
Los Bomberos por su parte, han recibido el aviso de que había explotado una botella haciendo el experimento y al llegar han asegurado la zona y apoyado a los sanitarios.
El Ayuntamiento de Porqueres ha informado a través de las redes sociales que el resto de alumnos y profesorado se encuentran bien y ha pedido que nadie se acerque al lugar mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en ella.
Los Mossos d'Esquadra por su parte han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias y causas en las que se ha producido el accidente químico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- Galería | Feria del Toro de Olivenza