Investigación
Detenido en Leganés un enfermero de instituto por presunta agresión sexual y corrupción de menores
Las investigaciones policiales revelaron tocamientos y agresiones sexuales por parte del enfermero de 28 años, tras la denuncia inicial de una familia por conversaciones con alumnos
EP
La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.
Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.
A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.
Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- Los Alféreces: barra y cuchara diaria
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas